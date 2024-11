Scuola Tommaso da Celano, il Pd 'carenza misure antincendio'

"La scuola media 'Beato Tommaso' non risponde ai requisiti di sicurezza antincendio: questo è quanto emerge dall'esito dell'esame della visita tecnica di controllo effettuata dai vigili del fuoco".

Lo si legge in una nota del segretario del Partito democratico di Celano (L'Aquila) Ermanno Natalini. "I vigili - prosegue la nota - hanno impartito delle prescrizioni al Comune concedendo un termine di 45 giorni per adeguare l'immobile che ospita circa 500 studenti, oltre al personale docente e non docente e senza che l'amministrazione ne abbia dato informazione alla cittadinanza". Una situazione che va avanti da un anno.

"Tra le prescrizioni indicate dall'autorità provinciale per la prevenzione incendi - sottolinea Natalini - è stato richiesto al Comune di Celano di realizzare tutta l'impiantistica antincendio dotata di dispositivi di allarme e relativa segnaletica. È stata inoltre richiesta la produzione della documentazione completa e corretta per la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)". Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha concesso al Comune 45 giorni per ottemperare a queste prescrizioni e procedere all'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e del piano di gestione delle emergenze. "Nonostante ciò - incalza Natalini - i termini stabiliti sono scaduti, e la richiesta di Scia antincendio presentata a settembre 2023 ha avuto esito negativo.

Il Comune ha successivamente presentato due nuove segnalazioni certificate di inizio attività oltre ad una serie di integrazioni, ma di queste non è ancora noto l'esito".



