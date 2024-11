Rubavano in aziende Basso Molise, 10 arresti

Sei persone arrestate con due misure cautelari in carcere e 4 ai domiciliari con l'accusa, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti.

E' scattato all'alba di oggi a Foggia e Pescara il blitz dei Carabinieri della Compagnia di Larino, coordinati dal Procuratore della Repubblica Elvira Antonelli che ha portato all'esecuzione di 10 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale larinese su richiesta dell'ufficio inquirente frentano a carico di italiani, residenti del foggiano ed uno, invece, di origine abruzzese.

L'attività di indagine ha permesso di individuare un'organizzazione che conduceva una sistematica attività di furti presso aziende commerciali principalmente situate in Basso Molise.

Gli indagati erano soliti sottrarre beni di genere alimentare, fitofarmaci e materiale agricolo presso aziende agricole, esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso in un arco temporale che è stato accertato tra marzo 2023 e febbraio 2024.

Numerose le località colpite dalla banda con furti di bevande alcoliche, materiale edile e finanche un piccolo escavatore per un valore complessivo della merce di oltre mezzo milione di euro. I malviventi, organizzati in una struttura associativa con compiti ed incarichi ben definiti, avevano un preciso "modus operandi": un sopralluogo iniziale poi, una volta individuata l'azienda o l'attività commerciale da colpire e depredare, si riunivano per organizzare il furto per poi rientrane nel foggiano a spartire il "bottino". Proprio nella "divisione" della refurtiva, dividevano anche il vino champagne rubato, da cui il nome dell'operazione.

Le indagini sono "scattate" dalla denuncia di uno dei derubati che aveva riconosciuto la sua bicicletta sottrattagli qualche tempo prima in vendita su un sito web. Radiotrasmittenti, passamontagna ed arnesi da scasso sono parte del materiale sottoposto a sequestro durante le attività investigative, portate avanti anche con l'ausilio di strumentazione tecnica.

All'operazione odierna hanno preso parte oltre 30 militari ed è stata condotta con l'ausilio dei Comandi di Foggia e di Montesilvano. Al momento dell'interrogatorio di garanzia, tutti gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.





