Provincia L'Aquila, salva sede distaccata di giurisprudenza

"Avezzano non perderà la facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo teramano. La sede distaccata è ufficialmente salva". Lo rendono noto il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e il vicepresidente dell'Ente provinciale, Gianluca Alfonsi.

Questa mattina è stata sottoscritta la convenzione per la concessione in uso al Comune di Avezzano (L'Aquila) di parte dell'immobile di proprietà della Provincia, che ospita l'Istituto d'istruzione superiore "Galileo Galilei", messo a disposizione per le lezioni universitarie che partiranno il prossimo 11 novembre.

Spetterebbe infatti al Comune di Avezzano, alla luce della convenzione con l'Ateneo di Teramo, mettere a disposizione dell'Università locali idonei per gli studenti, tuttavia nelle scorse settimane "per una serie di problematiche economiche", come si legge nella convenzione, i locali del Crua (Consorzio di ricerca unico d'Abruzzo), che ospitavano le aule della sede distaccata, sono stati dichiarati non più utilizzabili.

Motivo che ha spinto l'amministrazione comunale a chiedere il sostegno della Provincia dell'Aquila. "Con la firma odierna abbiamo finalmente messo un punto a questa situazione, scongiurando il rischio di uno stop dell'anno accademico e la possibile delocalizzazione delle lezioni - ha sottolineato il presidente Caruso - Una ipotesi che avrebbe rappresentato una grave circostanza per i nostri studenti che frequentano l'Ateneo".

La durata della concessione è di tre anni dalla data odierna, con possibilità di rinnovo. Soddisfatto il vicepresidente Alfonsi, che parla di "una grande risposta" della Provincia dell'Aquila, resa possibile "grazie all'impegno del direttore generale dell'Ente, Paolo Collacciani, e del dirigente del settore Edilizia scolastica e pubblica, Alessia Fagnani".

"Un impegno - ha concluso Alfonsi - che ha permesso in tempi brevissimi di chiudere la convenzione, garantendo la disponibilità in sicurezza dei locali. Avezzano, la Marsica e l'intero territorio provinciale rischiavano di perdere un punto di riferimento, un baluardo della cultura, oggi mantenuto grazie a questa amministrazione".



