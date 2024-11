Torna 'Borgo Rurale' a Treglio, nel weekend la 25/a edizione

Presentata oggi la 25/a edizione di Borgo Rurale, rassegna enogastronomica d'autunno che si svolge nel centro storico affrescato di Treglio sabato 9 e domenica 10 novembre, a partire dalle ore 18. Numerose le prenotazioni giunte da Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Veneto e anche dall'Austria. La storica rassegna, che non è una sagra, promuove l'intero territorio con i suoi prodotti d'eccellenza, turismo, storia e cultura del settore agricolo, con stand allestiti nei vicoli del centro storico all'interno di antiche cantine e fondaci. A illustrare il programma 2024 sono stati il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella, il vicesindaco, Simone Bomba, il presidente della Pro Loco, Francesco Conserva, e i membri del direttivo dell'associazione della festa del vino novello, castagne e olio nuovo. Oltre 300 i volontari coinvolti nell'organizzazione, 12 i gruppi musicali.

"Uno degli aspetti che più contraddistingue questo evento è sicuramente la continuità - ha detto il sindaco - Borgo Rurale si conferma ogni anno una spremuta d'Abruzzo che ora festeggia le nozze d'argento, che sanciscono l'amore duraturo nel tempo tra territorio e evento. La manifestazione è l'anima del paese, l'ospitalità e l'accoglienza del popolo di Treglio, ma anche la tradizione enogastronomica e musicale abruzzese. La ricettività è sold out su molti comuni frentani e da Casalbordino a Francavilla al Mare, passando lungo tutta la costa".

Bus navetta no stop saranno attivi da Lanciano e dal Thema Polycenter, vicino al casello A14.



