Pesca e acquacoltura, eccellenze abruzzesi in mostra a Venezia

La Regione Abruzzo, Assessorato all'Agricoltura, parteciperà con produttori della pesca e dell'acquacoltura regionali alla manifestazione "FIET" - Exhibition Italian Food and Tourism, che si terrà a Palazzo Ca' Vendramin Calergi, sede storica del Casinò di Venezia, dal 9 al 12 novembre 2024. Il FIET vede il coinvolgimento di partner istituzionali, quali il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, le Regioni italiane, oltre a Comuni e loro unioni in rappresentanza dei territori, i Consorzi turistici, le aziende e le cooperative produttrici, agenzie pubblico/private per la promozione e lo sviluppo dei territori e in generale i buyer e i player rappresentativi del settore agroalimentare.

L'evento, sin dalla sua prima edizione, ha valenza internazionale e attira visitatori e buyer europei ed extraeuropei. L'edizione di quest'anno vede come media partner la RAI con i canali Rainews 24, Rai Italia, Rai TGR e Rai news.it.

"La Regione Abruzzo - sottolinea il vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Emanuele Imprudente - parteciperà per la prima volta a questo importante evento con un'azione di sistema che coinvolge gli operatori del settore ittico e dell'acquacoltura interessati a far conoscere il loro prodotto a un pubblico ampio, variegato e di livello.

Ringrazio gli operatori abruzzesi della Organizzazione Produttori Abruzzo Pesca per il pesce azzurro - aggiunge l'assessore - la O.P. Vo.Co.Ter. per le vongole nostrane, la O.P Cozza dei Trabocchi per le cozze e la Eredi Rossi con i prodotti dell'acquacoltura, per la loro partecipazione e per aver creduto e condiviso con l'Assessorato questa importante occasione di promozione e opportunità di commercializzazione delle eccellenze ittiche della nostra regione".

Durante la manifestazione saranno dedicati alla Regione Abruzzo spazi per le attività di promozione e presentazione dei prodotti e delle aziende: show cooking e degustazione nonché presenza dei prodotti abruzzesi in un piatto nelle tre cene di gala preparate da chef stellati, per operatori e buyer. Una delle cene a Venezia si terrà nel ristorante "Il lusso della semplicità" dello chef Alessandro Borghese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA