Laboratorio di inglese e italiano per stranieri a Fontecchio

Laboratori di inglese e di lingua italiana L2 per stranieri sono in programma a Fontecchio (L'Aquila) dal 3 dicembre 2024 al 23 gennaio 2025.

Un'opportunità per tutti i residenti adulti dell'Area interna "Gran Sasso-Valle Subequana": Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di leri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio nei Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi. I corsi sono organizzati con i fondi della Strategia nazionale per le Aree interne, con la collaborazione del Cpia dell'Aquila (Centro provinciale istruzione adulti) e del Comune di Fontecchio.

Il laboratorio di lingua italiana è dedicato a persone immigrate. Grazie a questo corso, i partecipanti potranno migliorare la comprensione e l'espressione in italiano, rendendo più facile l'integrazione nella comunità e favorendo nuove opportunità.

Le lezioni sono in programma alla Biblioteca comunale di Fontecchio in via Contrada Murata n.10 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Stesso luogo per il laboratorio di inglese che avrà luogo il mercoledì e il venerdì, sempre dalle 15.30 alle 18.30. Viene proposta un'introduzione alle basi della lingua, con una serie di approfondimenti utili per ampliare le proprie competenze linguistiche e, con esse, le possibilità di comunicare a livello internazionale. Il corso è rivolto a tutti gli adulti residenti nei 28 Comuni dell'Area interna.

Il modulo di iscrizione è disponibile al Comune di Fontecchio, sul sito web del Comune o del Cpia L'Aquila. Le iscrizioni possono essere effettuate di persona all'amministrazione di Fontecchio o inviate via email a info@comune.fontecchio.aq.it. Alla fine dei corsi, i partecipanti riceveranno attestati di partecipazione.



