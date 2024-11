Arriva all'Aquila il trio 'Accordi Disaccordi'

Approda a L'Aquila l'originale progetto "Accordi Disaccordi" il trio fondato a Torino dal chitarrista e compositore di origini abruzzesi Alessandro Di Virgilio, Dario Berlucchi e Dario Scopesi. Per il cartellone del Circolo Giovani Amici della Musica della Società Aquilana dei Concerti 'Barattelli', stasera alle ore 21, sul Ridotto del Teatro Comunale ci sarà Accordi Disaccordi, uno dei progetti italiani più interessanti nel panorama nazionale ed internazionale.

Fondato a Torino nel 2012, il trio è composto dal chitarrista e compositore di origini abruzzesi Alessandro Di Virgilio (Popoli, 1988), insieme a Dario Berlucchi, alle chitarre manouche ed elettriche e Dario Scopesi al contrabbasso e sintetizzatore. La loro musica è un originale crossover che fonde il fascino del gipsy jazz, le melodie solari del Medterraneo e i ritmi latini, il tutto con l'energia dirompente del rock. Grazie ad un uso sapiente di sonorità elettroniche ed elettriche, che aggiungono profondità e modernità, lo spettacolo coinvolge in modo quasi cinematografico, creando un'esperienza immersiva per il pubblico, fatta di storytelling, virtuosismo e interattività. In dieci anni di attività hanno superato i mille concerti, tra cui spiccano dieci edizioni di Umbria Jazz, sold out al Blue Note e partecipazioni a festival internazionali come Jazz à Juan, Moscow Jazz Festival, JazzMi e Athens Technopolis Jazz.

Le loro tournée li hanno portati in giro per il mondo con oltre duecento concerti in ottanta città diverse. Nel 2020 il trio ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il brano Stay, scelto come colonna sonora del film Fabrizio De André & PFM: Il Concerto Ritrovato di Walter Veltroni. Nel 2021 le loro composizioni sono state selezionate per il film Vicini di casa di Paolo Costella, con la colonna sonora firmata da Alessandro Di Virgilio. 'Accordi Disaccordi' ha pubblicato fino ad oggi cinque album.



