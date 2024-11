In Campidoglio il romanzo sulla storia di Radio L'Aquila 1

Verrà presentato venerdì 8 novembre (ore 17) nella sala del Carroccio in Campidoglio a Roma, il libro 'Lungo il sentiero dell'Etere - Storia di un uomo e della sua Radio' di Claudio Vannuccini.

Il libro, scritto sotto forma di romanzo, si propone come un documento che ricostruisce l'evoluzione di Radio L'Aquila 1 e del suo fondatore, Giovacchino D'Annibale. Una storia raccontata nella sua complessa semplicità dall'autore con un intreccio di incontri speciali, sogni insperati, eventi particolari. Un percorso in cui accadono fatti che possono essere felici, ma anche drammatici ma che alla fine aiutano il protagonista nel suo percorso. Si passa anche per il terremoto e per le restrizioni legate al Covid 19.

Lo scrittore Claudio Vannuccini, anche in questo ultimo suo lavoro, è stato in grado di percorrere la strada dell'originalità ed è riuscito a creare un climax narrativo che trattiene il lettore fino all'ultima pagina.

Alla presentazione interverranno il presidente Commissione Giubileo, Dario Nanni, il giornalista Nando Giammarini, il direttore Articolo 9, Paolo Cento oltre allo stesso autore e a D'Annibale. Sarà presente anche l'assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Salvatore Sangelo.

Modera Romina Caprera (Radio Roma Sound) con letture di Valeria Valeri, presidente Aps L'Aquila Volta la Carta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA