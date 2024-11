Docente fisica, progetto Anas su area Tordino è anacronistico

(v. 'Forum H2o, progetto Anas per strada in...' delle 12.22) "Continuare a progettare e realizzare opere con la visione di 50 anni fa, quando gli eventi meteo non erano così devastanti e frequenti, significa essere miopi, buttare al vento soldi pubblici, distruggere i territori e mettere a repentaglio la vita dei cittadini". A sostenerlo è il docente di Fisica dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, Piero Di Carlo, interpellato dall'ANSA in merito al progetto da 170 milioni di euro dell'Anas relativo al quarto lotto della strada Teramo-Mare, localizzato nell'area di esondazione del fiume Tordino. Il prossimo 11 novembre è stata convocata la Conferenza dei Servizi per l'esame dell'opera.

"Il riscaldamento globale - spiega Di Carlo - e le conseguenze che ciò induce in termini di eventi meteorologici sempre più severi e molto spesso più catastrofici delle previsioni, è sotto gli occhi di tutti. È il momento di pianificare opere, interventi, città che tengano conto di ciò che stiamo vivendo e di ciò che ci aspetta per il futuro".





