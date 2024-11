Lupo trovato morto nel Parco d'Abruzzo, cause da accertare

Un esemplare di lupo è stato trovato senza vita, questa mattina, nelle campagne di Ortona dei Marsi (L'Aquila), nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm). Ora spetterà all'Istituto Zooprofilattico di Teramo capire le cause del decesso. A trovare l'animale è stato lo zoologo Paolo Forconi che ha informato subito le guardie del parco, intervenute poi sul posto per i rilievi di rito. Gli accertamenti dovranno chiarire se l'animale è stato investito, avvelenato o se sia morto per una competizione con altri esemplari.



