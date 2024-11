Danza: Neapolis Mantra e Don Chisciotte al Teatro dei Marsi

Due appuntamenti in evidenza, nell'ambito del festival danza I Cento Passi, sono in programma al Teatro dei Marsi di Avezzano (L'Aquila). Sabato 16 novembre, ore 21, andrà in scena 'Neapolis Mantra' con la compagnia Mvula Sungani Physical Dance diretta da Mvula Sungani con la partecipazione dell'étoile Emanuela Bianchini accompagnata da Enzo Gragnaniello e la sua band e l'attrice Federica Totaro. Uno spettacolo globale di interazione e compenetrazione tra danza, musica live e parola, ispirato alla cultura partenopea contemporanea.

L'ideazione, ispirata dall'omonimo album inciso nel 1998 dal cantautore napoletano, si propone come un omaggio ai 20 anni dalla pubblicazione della canzone 'Donna', interpretata dall'indimenticata Mia Martini. Indaga la ricerca dell'essenziale, dove il corpo e la voce diventano ponte tra il reale e l'irreale e vogliono far entrare chi assiste in una dimensione onirica, tantrica: un viaggio nelle origini più vere e viscerali di Napoli, città che nelle sue più profonde contraddizioni ama i suoi figli, e come una madre li protegge e li custodisce gelosamente.

Sempre al Teatro Dei Marsi, sabato 23 novembre alle 21, è atteso 'Don Chisciotte' con la compagnia Nuovo Balletto Classico diretta da Rezart Stafa. Lo spettacolo è ispirato all'omonimo romanzo di Miguel de Cervantes. La coreografia è di Marinel Stefanescu per quanto riguarda le prime scene di entrambi gli atti, e di Marius Petipa; quindi, classica russa per l'atto bianco e il Grand Pas dove il soggetto non è che un semplice filo conduttore delle vicende tra accattivante allegria e grande tecnica.

Da segnalare anche Body Teaches l'8 dicembre al Teatro dei 99 di L'Aquila, lavoro di Roberto Zappalà che il 1° dicembre sarà presentato a New York.

Il festival I Cento Passi vede la direzione artistica di Loredana Errico e Amalia Salzano.



