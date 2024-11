Chiarezza sul "sistema Gran Sasso", il 6 un incontro all'Aquila

Presentato questa mattina il workshop sul "sistema Gran Sasso" che si terrà mercoledì 6 novembre, con inizio alle ore 15:00, nella Sala Ipogea del Consiglio Regionale a L'Aquila. L'appuntamento è stato organizzato dai consiglieri regionali d'Abruzzo Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani (Pd) e punta a fare chiarezza sugli ultimi avvenimenti che hanno interessato l'acquifero e la viabilità sotto il traforo del Gran Sasso. Il momento di confronto sarà aperto a tutta la cittadinanza e vedrà la presenza delle istituzioni, degli enti coinvolti e di numerosi esperti del settore che aiuteranno a fare luce su quanto accaduto nelle ultime settimane.

"La nostra è una vera e propria 'operazione trasparenza' su un tema molto complesso e che ha destato tanta preoccupazione e numerosi interrogativi nella collettività - ha dichiarato Pietrucci - Per questo abbiamo invitato i tecnici del settore, gli amministratori dei territori coinvolti e la politica tutta che, su questa vicenda, è stata forse la vera assente. Il workshop sarà un momento di confronto franco e chiaro che, siamo convinti, aprirà finalmente un dibattito sul 'tema Gran Sasso', su un bene strategico come è l'acqua, sulla sicurezza sotto il traforo e sulla viabilità che è strategica per le province di L'Aquila e Teramo".

"In queste settimane in Commissione Vigilanza abbiamo intrapreso un percorso di analisi e di confronto tra tutti i soggetti interessati che mira a fare chiarezza su due temi fondamentali: la tutela dell'acqua, bene prezioso e imprescindibile che va sempre difeso, e sulla viabilità sotto il Gran Sasso che è strategica per l'Abruzzo e va garantita e difesa" ha sottolineato Mariani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA