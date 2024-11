A Pineto incontro per il rinnovo della Carta Europea del Turismo

È in programma il prossimo 8 novembre, dalle ore 10, a Villa Filiani di Pineto (Teramo) il secondo tavolo di lavoro per il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets) nelle aree protette per il quinquennio 2025/2029. "Torre del Cerrano" - Area Marina Protetta (Amp) estesa su 7 km di costa nei Comuni di Pineto e Silvi - dopo aver conseguito la Fase II della certificazione nel 2024, è chiamata al rinnovo della Fase per i cinque anni dal 2025 al 2029.

Uno dei punti cruciali della CETS è la collaborazione di tutti i portatori di interesse per progettare insieme un piano d'azione per lo sviluppo turistico sostenibile. Durante il tavolo di lavoro, il cui titolo è "Le buone pratiche, gli impegni dell'AMP e il confronto con gli operatori", si studieranno le buone pratiche messe in campo dalle altre aree marine, condividendo gli impegni tra parco e operatori, al fine di valutare le strategie da inserire all'interno del piano d'azione per il quinquennio di riferimento.

Il terzo tavolo è in programma il 22 novembre prossimo, sempre alle 10, sul tema "Attività di sportello con gli operatori per completare le schede d'azione". L'ultimo appuntamento sarà mercoledì 4 dicembre 2024 alle 10 con il Forum CETS e l'approvazione del dossier di rinnovo della CETS.

"Dopo la numerosa partecipazione di portatori di interesse di Silvi e Pineto al primo tavolo - dichiara il presidente dell'Amp Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - siamo ancora più motivati e orgogliosi del percorso che stiamo portando avanti. Il nostro obiettivo è la condivisione del percorso per la promozione turistica sostenibile del nostro territorio e della nostra Area marina protetta, i tavoli che si stanno svolgendo consentono di definire al meglio il da farsi, incrociando le diverse esigenze e i tanti stimoli che emergono dal confronto tra tutti gli interessati".



