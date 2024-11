Sicurezza a Pescara, presentate interrogazioni, mozioni e odg

Domenico Pettinari, Caterina Artese e Massimiliano Di Pillo - rispettivamente presidente e consiglieri comunali del movimento politico 'Pettinari per l'Abruzzo' - hanno presentato in conferenza stampa, presso il Comune di Pescara, due interrogazioni, due mozioni e un ordine del giorno sulle problematiche della sicurezza urbana della città di Pescara . "La sicurezza - dichiara Pettinari - è un diritto primario dei cittadini da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico del territorio ed un'adeguata qualità della vita. Solo negli ultimi mesi si sono registrati nella città di Pescara eventi che minano in maniera più o meno pesante la sicurezza e l'incolumità dei cittadini che cito sommariamente: 23 ottobre auto a fuoco in Via Caduti per Servizio; 15 ottobre due auto a fuoco in Via Caduti per Servizio; 30 settembre una auto a fuoco in Via Caduti per Servizio; 22 settembre 3 auto a fuoco in Via Aldo Moro; domenica 8 luglio auto a fuoco in Via Caduti per Servizio; venerdì 5 luglio 2 uomini si introducono nei magazzini dell'ACA e tentano di rubare 130kg di rame; martedì 2 luglio vengono sequestrati ben 100 kg di droga pronti per essere commercializzati; sabato 29 giugno un pedone viene investito lungo viale Bovio con successiva fuga dell'investitore; giovedì 27 giugno si registra un tentato furto in un appartamento in zona San Silvestro; mercoledì 26 giugno un uomo commette ben due rapine nel giro di pochi minuti in due supermercati del centro cittadino; martedì 25 giugno un tossicodipendente viene salvato dal dissanguamento dopo aver tentato di bucarsi sulla gamba per strada; domenica 23 giugno omicidio di un 17enne accoltellato; sabato 8 giugno un 18enne viene colpito da un fendente all'interno di una discoteca sulla riviera nord; sabato 1 giugno un 36enne viene accoltellato all'altezza di Piazza Duca degli Abruzzi".

Per questi motivi abbiamo voluto presentare due interrogazioni in Consiglio Comunale con le quali chiediamo al sindaco se l'amministrazione comunale ha intenzione di utilizzare la Polizia Municipale per garantire la sicurezza dei cittadini con lo svolgimento di appositi servizi (appiedati) anche, ma non esclusivamente, in collaborazione con le Forze di Polizia che possano coprire l'intero territorio comunale h24 con anche servizi notturni. Ricordiamo che attualmente la Polizia Locale non svolge servizio nelle ore notturne e le volanti della Polizia di Stato già in grave carenza di uomini sono spesso costrette, nelle ore notturne, a svolgere il rilievo incidenti stradali, attività, queste, che dovrebbe e potrebbe essere svolte dalla Polizia Locale (se solo svolgesse il servizio notturno).



