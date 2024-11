Premiato Barattucci, campione del mondo Subbuteo u12 con Italia

Riconoscimento dal sindaco Chiara Trulli per Alberto Giona Barattucci, campione del mondo di Subbuteo con la nazionale italiana under 12: il giovane di Spoltore è già da diversi anni grande protagonista internazionale nel gioco del calcio da tavolo. Per lui il riconoscimento della città "per i risultati ottenuti e per quelli che verranno".

L'ultimo traguardo nel Kent, in Inghilterra, dove la città di Turnbridge Wells ha ospitato la Fistf World Cup 2024. In finale la squadra italiana ha sconfitto la Grecia 3 a 1, con Barattucci che ha superato nel suo match 4 a 0 Konstantinos Konidaris. E' stato sfortunato invece nella competizione individuale, dove il suo percorso si è fermato ai quarti. Barattucci è al momento il primo nel ranking mondiale under 12: i prossimi europei saranno gli ultimi prima del passaggio agli under16.

Ad accogliere in Comune Barattucci e la sua famiglia anche il consigliere delegato allo sport Angela Scurti e il consigliere Marzia Damiani, zia di Alberto. "Il bello di queste competizioni - sottolinea la mamma Lisa De Leonardis - è l'amicizia con i ragazzi di altri paesi: ad esempio i giapponesi hanno riconosciuto Capitan Tsubasa e gli altri personaggi del cartone animato Holly&Benjii (che Alberto e i suoi compagni hanno fatto dipingere sulle pedine del Subbuteo, ndr) e da questa passione è nato un rapporto a distanza, che si alimenta nonostante si incontrino solo un paio di volte l'anno per le gare".

Soddisfazione in più per l'amministrazione comunale: Alberto utilizza lo Spazio Sociale di Spoltore per allenarsi. Una passione che accomuna tutta la famiglia: da papà Massimiliano, che di recente ha ultimato il corso da istruttore, al fratellino Lorenzo che ha iniziato a seguire le orme di Alberto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA