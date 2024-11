Entra nel vivo il festival 'L'Aquila - Città Montagna 2024'

Entra nel vivo la prima edizione di 'L'Aquila - Città Montagna 2024', iniziativa concepita con l'obiettivo di promuovere e celebrare le risorse montane del territorio, con un'attenzione speciale dedicata al Gran Sasso e alle montagne aquilane.

Taglio del nastro ieri, in piazza Duomo, il 'Villaggio in Città', uno spazio aperto dove visitatori e cittadini potranno partecipare a numerose attività dedicate alla montagna, allo sport e alla cultura.

Tra le iniziative anche il primo Boulder Contest, in memoria di Fabrizio Lepidi. Il Villaggio si propone come luogo d'incontro e intrattenimento, pensato per offrire un'esperienza autentica e coinvolgente a chiunque desideri esplorare le bellezze e le tradizioni montane di questo territorio. Presente anche una pista di sci urbano inaugurata da una discesa di maestri di sci.

Ad aprire la quattro giorni (la manifestazione chiude lunedì 4) c'è stata la proiezione gratuita del film 'Monte Corno - Pareva che io fussi in aria', diretto da Luca Cococcetta, ospite della serata insieme all'alpinista Hervé Barmasse.

Il film, premiato al Trento Film Festival, racconta l'avventura della prima ascesa alla vetta più alta del Gran Sasso, esplorando il rapporto intimo tra uomo e montagna attraverso paesaggi mozzafiato e momenti di profonda introspezione.

Il lavoro, infatti, mette insieme due diversi piani narrativi. Da un lato c'è, infatti, la ricostruzione della scalata portata avanti da un Francesco De Marchi, interpretato da Massimo Poggio. Dall'altro, il film propone anche una sezione documentaristica, nella quale esperti dell'ambiente montano (tra cui lo stesso Barmasse) ripercorrono le gesta del De Marchi.

Questo pomeriggio (ore 18.30) si replica a Movieplex in un'altra proiezione gratuita che ha fatto registrare il tutto esaurito. Per maggiori dettagli info@aqcm.it.



