Dengue: altri due casi a Ortona, parte disinfestazione

Altri due casi di Dengue sono stati segnalati a Ortona in contrada Feudo e in contrada Moro-Batteria. A Ortona, dallo scorso 5 settembre, i casi sono complessivamente 13 e sono stati registrati sia nel centro urbano che nelle contrade. Ad ogni caso segnalato dal Dipartimento di prevenzione - servizio epidemiologico e sanità pubblica - dell'Asl Lanciano Vasto Chieti è seguito, in esecuzione di una ordinanza del Commissario straordinario, Gianluca Braga, un intervento di disinfestazione per tre giorni consecutivi secondo quanto previsto dal protocollo vigente: da questa sera dunque, fa sapere il Comune, a partire dalle 22.30 e fino all 01.30, sarà avviata dalla società Eco.Lan la disinfestazione in queste due porzioni di territorio.

Nella circostanza i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, devono consentire l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna essendo questo un intervento a tutela della salute e dell'igiene pubblica.



