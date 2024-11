Presentata la 42esima edizione del Sulmona Film Festival

Cinquanta opere filmiche provenienti da 18 paesi del mondo, con la presenza dei migliori talenti della cinematografia internazionale. E' ai nastri di partenza la 42esima edizione del Sulmona International Film Festival, la manifestazione cinematografica che animerà la città d'arte peligna dal 6 al 9 novembre, organizzata e promossa da Sulmonacinema Aps con il contributo del Comune di Sulmona. Tre gli appuntamenti significativi che andranno ad aggiungere varietà alla proposta artistica offerta dal festival: alle 18.00 di domenica 3 novembre Cristiano Godano, frontman e leader dei Marlene Kuntz, dialogherà con lo scrittore Nicholas Ciuferri nel foyer del teatro comunale Maria Caniglia su tematiche di grande attualità come l'emergenza climatica e ambientale. Mercoledì 6 novembre, alle 21.15, il protagonista del Siff Talk sarà l'attore e autore Pasquale "Lillo" Petrolo che, in quel del cinema Pacifico, verrà intervistato dal critico cinematografico Francesco Alò, storico amico del festival. Sempre in teatro, questa volta il 9 novembre, a chiusura della manifestazione, ci sarà il concerto Discoverland del trio Angelini - Cortese - Fabi."Nel tempo della distrazione generalizzata e del giudizio facile, dell'egolatria e del primo sguardo liquidatorio, dobbiamo restituire al rispetto, termine la cui radice significa guardare nuovamente, un ruolo di primaria importanza. Ecco, dunque, che il cinema costituisce un vettore fondamentale di senso"- commenta Marco Maiorano, presidente dell'associazione Sulmona Cinema che organizza la manifestazione



Riproduzione riservata © Copyright ANSA