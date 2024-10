Sanità: ospedale di Vasto, nuovi direttori per 3 Unità Operative

Sono stati presentati oggi a Vasto, dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, i tre direttori di altrettante unità operative dell'ospedale "San Pio" ovvero Ostetricia e ginecologia, Neurologia e Gastroenterologia: si tratta rispettivamente di Gabriele D'Egidio, Laura Bonanni, Maria Marino. Erano presenti anche il direttore sanitario aziendale, Flavia Pirola, e il direttore del dipartimento materno infantile, Francesco Chiarelli. D'Egidio, in servizio già da domani con il ruolo di responsabile e che prende il posto di Enzo Biondelli, arriva dall'ospedale di Pescara, dove ha prestato servizio per moltissimi anni ricoprendo l'incarico di alta specializzazione in gestione dei prericoveri e interventi chirurgici. "Il mio è un approccio completo, che non privilegia una specialità a svantaggio di altre - ha detto fra l'altro D'Egidio - Metto a disposizione di questo ospedale l'esperienza maturata in tanti anni, le competenze acquisite e soprattutto l'impegno a tenere alto il buon nome del reparto". A Neurologia cambia la tipologia della direzione dell'unità operativa, che diventa a guida universitaria con la nomina della Bonanni, professore ordinario di Neurologia nel dipartimento di Medicina e scienze dell'invecchiamento dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, presidente del corso di laurea in Fisioterapia dello stesso ateneo, una lunga esperienza maturata in diverse università americane e che nel 2023 ha conseguito il riconoscimento come "Top10 researcher in dementia field" da parte della European Academy of Neurology. "Sono grata alla direzione aziendale, al magnifico rettore e al direttore del dipartimento, Francesco Cipollone, per aver fatto questa scelta - tiene a dire la professoressa - che mi offre l'opportunità di dare un contributo di crescita e nuovo impulso a questo ospedale. Ci rivolgiamo a un bacino di utenza ampio, al quale mi impegno a dare le migliori risposte possibili". Marino, che a Gastroenterologia porta l'esperienza maturata in tantissimi anni, prima a Ortona, poi a Lanciano e ad Atessa, si è specializzata all'Università dell'Aquila in Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e all'Università di Chieti in Gastroenterologia. Nel campo dell'Endoscopia è una delle professioniste più apprezzate. "Sono abituata a lavorare sodo e accadrà anche all'ospedale di Vasto, che per anni ha legato il proprio nome alla qualità della gastroenterologia e dove abbiamo riavviato l'attività di endoscopia chirurgica - commenta Marino - Il mio impegno è totale per onorare la storia di questa unità operativa e tenerne alta la considerazione tra gli utenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA