Il piano di Michele Di Toro apre la stagione del Fenaroli

Un mix di tecnica, improvvisazione di ispirazione classica, jazz e pop. Con un concerto per piano solo, Michele Di Toro inaugura domani, venerdì 1° novembre alle 21, la stagione 2024/25 del teatro Fenaroli a Lanciano (Chieti). Classe 1974, originario di Sant'Eusanio del Sangro, sempre in provincia di Chieti, Di Toro è apprezzato a livello internazionale per il suo stile e per la capacità di spaziare tra i generi, in un percorso musicale che sconfina anche nel ragtime nelle sonorità etniche.

Ogni concerto di Michele Di Toro si propone come un'opera unica, costruita sull'energia del pubblico e sull'atmosfera del luogo, creando una serata che diventa pura espressione artistica.

Con una carriera che l'ha portato sui palchi importanti in Italia e all'estero, Di Toro rappresenta una figura importante nel panorama musicale contemporaneo, capace di affascinare e coinvolgere un vasto pubblico grazie a una creatività e una fantasia fuori dal comune. Il concerto, dal titolo 'Unlimited', è a ingresso gratuito.



