Giunta Abruzzo: supporto informazione a commissario Gran Sasso

La Giunta regionale d'Abruzzo, riunita ieri all'Aquila, ha approvato lo schema di convenzione tra il Servizio Relazioni esterne e Comunicazione della Direzione Generale della Regione Abruzzo e il Commissario di Governo per la Sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso per il supporto alla comunicazione istituzionale del Commissario, Pierluigi Caputi, attraverso la veicolazione della comunicazione sui canali regionali. Caputi è chiamato alla gestione della delicata fase del mega piano di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, cominciato tra le polemiche per la sospensione dei lavori di carotaggio, fase preliminare al progetto e all'intervento, da pare di Italfer, del gruppo Rfi, per una presunta rottura di una canala del collettore e per l'innalzamento della torbidità dell'acqua. Lo stop ha consentito la riapertura alla normale circolazione del traforo del Gran Sasso, per una decina giorni aperto a senso unico alternato con semafori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA