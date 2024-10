Geologo a maratona New York con 'Abruzzo Regione del Benessere'

"Abruzzo Regione del Benessere" sbarca a New York, portando le eccellenze e le tradizioni di un intero territorio sulla scena mondiale. Sarà Iacopo Pellegrini, giovane geologo abruzzese dell'Arta, l'Agenzia per la tutela dell'Ambiente, e appassionato podista, a diffondere i valori del progetto multidisciplinare varato dalla Regione Abruzzo, con Arta come soggetto attuatore. Partecipando alla maratona più prestigiosa del mondo, Pellegrini correrà per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, rappresentando l'Abruzzo e incarnandone i valori di benessere fisico e mentale, sostenibilità ambientale e miglioramento complessivo della qualità della vita.

Passione per il podismo e impegno per la sostenibilità si fondono in un potente binomio di promozione per la regione Abruzzo. Correndo nella maratona di New York, Iacopo Pellegrini non solo rappresenterà il suo territorio, ma porterà alla ribalta internazionale un messaggio di salute, benessere e rispetto per l'ambiente.

La sua partecipazione si inserisce in un progetto più ampio che promuove la corretta alimentazione e l'attività fisica, ispirandosi alla dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'umanità e simbolo di sostenibilità e longevità.

"La sfida - sottolinea Maurizio Dionisio, direttore generale di Arta Abruzzo - sarà quella di essere il primo abruzzese a tagliare il traguardo di Central Park. Il valore aggiunto del nostro portabandiera risiede nell'opportunità di allenarsi in una terra che offre cibo sano, aria salubre e paesaggi straordinari, dove un maratoneta può davvero sfidare i propri limiti, correndo sia lungo l'incontaminata Costa dei Trabocchi che sulle maestose cime del Gran Sasso".



