Targa e pietre d'inciampo per militari deportati ad Anversa

Una targa commemorativa e delle "pietre d'inciampo" con incisi i nomi di sette militari deceduti, in modo da ricordare nel tempo i loro sacrifici. Anversa degli Abruzzi inaugurerà il prossimo 2 novembre, alle ore 11.30, il "luogo della memoria", che è stato allestito lungo la scalinata che collega piazza Belprato al Municipio. L'obiettivo è quello di ricordare i 650.000 soldati italiani che dopo l'8 settembre 1943 furono trasferiti in Germania, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca in campi di concentramento, subendo grandi privazioni e sofferenze e moltissimi di loro non tornarono più a casa." Anche diversi giovani di Anversa vissero quella tremenda esperienza, ma seppero resistere alla dura e prolungata prigionia lontano dalle ignare famiglie, restando sempre fedeli agli ideali della democrazia"-sottolineano dall'amministrazione comunale



