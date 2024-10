Sisma, oltre 5 miliardi per la ricostruzione privata

Sono 5,130 i miliardi di euro erogati dalla Cassa depositi e prestiti per la ricostruzione privata del Centro Italia colpito dai terremoti del 2016. Il dato viene fornito dalla Struttura commissariale alla vigilia dell'ottavo anniversario dalla grande scossa di 6,5 di magnitudo che fece crollare la Basilica di San Benedetto di Norcia e altre migliaia di edifici in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Di questi 5 miliardi e oltre, "circa 2,7 sono stati erogati a partire dal primo gennaio 2023, una somma pari al 52% dell'intero importo erogato dal 2017", sottolinea la Struttura.

"Il record - si legge nella nota - è stato raggiunto proprio nel mese di ottobre con 168,5 milioni erogati". "Il 30 ottobre di quest'anno ricorrono otto anni dalla terribile scossa che, nel 2016, si abbatté sul Centro Italia al culmine di una delle più violente sequenze sismiche degli ultimi secoli - ha ricordato il commissario Guido Castelli - Quella mattina crollò la Basilica di Norcia e vennero polverizzati interi paesi dell'entroterra umbro e marchigiano".

"Se oggi siamo qui a parlare di ricostruzione finalmente sbloccata è anche grazie alla determinazione e allo spirito tenace di queste comunità, che non si sono arrese nemmeno di fronte a degli ostacoli all'apparenza insormontabili", ha aggiunto Castelli.

"Nelle ultime settimane - ha detto ancora - abbiamo inaugurato i municipi di San Severino e Matelica, e anche la caserma dei carabinieri di Pieve Torina è ultimata". "Proprio oggi, in Cabina sisma, abbiamo raccolto l'intesa su una serie di ordinanze che vanno ulteriormente ad affinare gli strumenti normativi e finanziari a disposizione dei paesi terremotati", ha annunciato Castelli. "In particolare - ha spiegato - ci siamo occupati di situazioni molto delicate, come Pieve Torina e le frazioni di Arquata del Tronto (Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo). Abbiamo affinato le risorse per tutta una serie di importanti interventi, sia della programmazione ordinaria che speciale, tra cui anche l'ospedale di Norcia". Per quanto concerne la ricostruzione nelle quattro regioni, sono oltre 20 mila i cantieri di ricostruzione privata autorizzati dagli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui 11 mila già completati. "Anche la ricostruzione pubblica, storicamente più complessa, è finalmente sbloccata e procede senza sosta - ha evidenziato la Struttura commissariale - Il 95% degli interventi è stato autorizzato, con 4,2 miliardi di euro stanziati per oltre 3.500 progetti".



