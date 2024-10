Lavoro: L- Foundry, 100 dipendenti a casa da gennaio

Cento lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, interinali che sono in somministrazione, andranno a casa a fine anno. E' quanto emerso nel corso dell'incontro romano tra le organizzazioni sindacali e i vertici dello stabilimento L-Foundry, specializzato nella produzione di memorie volatili e sensori d'immagine.

"Si tratta di operai e carrellisti. Una scelta che l'azienda ha preso per la riduzione dei costi e per ll calo dei materiali da reperire"- spiega Michele Paliani, segretario generale Uilm.

"Incontreremo i lavoratori nei prossimi giorni per spiegare la situazione"- ha aggiunto il sindacalista. La commessa inoltre scadrà a fine anno e dall'azienda marsicana non sono arrivate garanzie sul mantenimento. In dieci anni l'azienda marsicana ha perso 400 posti di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA