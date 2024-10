Gran Sasso:Fabris, urge coordinamento tra 2 commissari e Sdp

"È necessario un maggiore coordinamento tra le due strutture commissariali che operano, caso unico in Italia, sulla stessa infrastruttura autostradale e il concessionario Strada dei Parchi". E' il passaggio fondamentale, secondo una nota di strada del Parchi SPA, concessionaria A24 e A25, dell'intervento del vicepresidente di Sdp, Mauro Fabris, nel corso dell'audizione odierna in merito alla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e ai disagi provocati agli utenti nei giorni scorsi per la chiusura del Traforo autostradale, per effettuare sondaggi propedeutici all'intervento sull'acquifero ordinati dal Commissario straordinario nominato dal governo, Pierluigi Caputi.

Sondaggi sospesi dopo la presunta rottura di una canale del collettore e l'intorbidimento dell'acqua comunicato al commissario da Italfer, del gruppo Rfi. I vertici della concessionaria intervenuti in audizione parlamentare presso la Commissione Ambiente della Camera hanno sottolineato la necessità di verificare le condizioni migliori prima di avviare lavori futuri.



