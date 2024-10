Dieci comuni in rete, nasce Unione Montana Sirentina

Unire competenze e forze. E' questo l'obiettivo dell'Unione Montana Sirentina, costituita dai comuni di Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Tione degli Abruzzi. L'accordo è stato siglato a Secinaro. Dieci comuni si mettono insieme per "potenziare i servizi essenziali rivolti ai cittadini, realizzare progetti di sviluppo socioeconomico e lavorare insieme per dare maggiore voce alle esigenze del territorio".

"E' il risultato di un lungo percorso istituzionale. Siamo riusciti finalmente a fare fronte comune con un atto concreto che ci permetterà di potenziare i servizi ma anche attrarre risorse per un'intera comunità"- afferma il sindaco di Molina Aterno, Luigi Fasciani



