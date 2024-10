Calcio: il Pescara con il Pontedera per allungare in vetta

Si potrebbe sfiorare quota 8mila spettatori per il match Pescara-Pontedera in programma domani sera alle 20.45 all'Adriatico. La formazione biancazzurra, capolista del girone B con 4 lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici e con una gara da recuperare, proverà a tenere il passo al cospetto dell'undici toscano. Tutti in buone condizioni fatta eccezione, naturalmente, per l'infortunato Lonardi. Baldini potrebbe confermare la squadra scesa in campo a Lucca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA