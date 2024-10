Baglioni e Graziani premiati nel nome di Pierangelo Bertoli

Grandi artisti e nuovi cantautori sono l'ossatura delle tre serate del Premio dedicato a Pierangelo Bertoli, la cui undicesima edizione è in programma dall'8 al 10 novembre al teatro Carani di Sassuolo, un ritorno dopo dieci anni di chiusura e di esilio forzato dell'evento a Modena. Claudio Baglioni riceverà venerdì il premio Bertoli insieme a un'opera dello scultore Dario Brugioni, raffigurante la copertina dell'album 'A muso duro' del cantautore sassolese scomparso nel 2002, e sarà intervistato da Marino Bartoletti.

"Nella serata ci saranno sorprese", anticipa Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, cantautore e condirettore artistico del Premio. Nel 2012, al Campovolo di Reggio Emilia, proprio 'A muso duro' fu il brano che un gruppo di big, tra cui Baglioni, interpretò in coro a Italia Loves Emilia, storico concerto tra rock e solidarietà per la regione duramente colpita dal terremoto.

Cover di Bertoli, insieme a brani inediti, saranno proposte dagli otto finalisti del Premio per i Nuovi cantautori, che si esibiranno venerdì 8 e sabato 9 novembre: Brigida da Chieti con "La La Land", Emanuele Dabbono da Savona (conosciuto anche come autore di brani con Tiziano Ferro, tra cui 'Incanto') con "Oversize", Lica Fol da Rimini con "Estinguiamoci", Marco Germanotta da Messina con "Fai Davvero Come Vuoi", Mmara da Milano con "La Voce Fa Male", Rng da Genova con "Vorrei", Giacomo Rossetti da Firenze - già vincitore dell'edizione 2018 - con "Siena Non Ride Più", la band XGiove da Fermo con "Trattato (Dimmi Che Non Hai Smesso)". A scegliere il vincitore sarà una giuria di esperti tra cui Marino Bartoletti, Fio Zanotti, John Vignola, Maurizio Tirelli e Bruna Pattacini, moglie di Pierangelo Bertoli.

Sabato sarà premiato Filippo Graziani, "portatore sano della cultura musicale che dal padre Ivan arriva fino ai giorni nostri": Graziani e Bertoli saranno inoltre primattori del concerto 'Il pescatore pigro', dai titoli uniti di due canzoni dei loro padri. Domenica - sul palco gli allievi della Sonus Academy - saranno premiati l'inossidabile Andrea Mingardi e Federico Sirianni, già vincitore del Premio Recanati alla Critica, del Premio Bindi e del Premio Lunezia.



