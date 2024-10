Riparazione su acquedotto Verde, martedì 29 senz'acqua 17 Comuni

Domani 17 comuni della provincia di Chieti saranno senz'acqua per un intervento urgente di riparazione all'adduttrice dell'acquedotto del Verde sulla tratta Casoli-Scerni-Vasto nel comune di Archi, in località Sant'Amico. L'ente gestore idrico Sasi di Lanciano comunica che, per eseguire l'intervento urgente di riparazione dalle ore 9 di domani, 29 ottobre, fino alle ore mattutine del giorno seguente, 30 ottobre, verrà sospesa la normale fornitura idrica nei comuni di Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo (esclusi gli utenti di zona marina), Scerni, Torino di Sangro, Vasto (esclusi gli utenti di zona marina) e Villalfonsina.

Per garantire l'approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (Ospedali, Vigili del fuoco) la posizione del punto di prelievo è a San Salvo, in via Vasco de Gama. La Sasi avverte che il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA