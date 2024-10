'Contro tutte le guerra' corteo in centro storico a Sulmona

"A Sulmona contro tutte le guerre in cerca di pace". E' lo slogan che ha guidato, questa mattina, il corteo organizzato dal tavolo per la pace e la solidarietà della Valle Peligna. Circa cento persone, partendo dalla Fontana del Vecchio, hanno attraversato corso Ovidio con bandiere, striscioni, slogan e fumogeni per dire no a tutte le guerre che insanguinano il mondo e richiamare l'attenzione su conflitti armati come quelli di Gaza, Medio Oriente e Ucraina. "Dobbiamo pretendere una risoluzione non violenta delle guerre, a mezzo di una politica estera, italiana ed europea di pace, di cooperazione e di sicurezza comune. Dobbiamo, ancora, insistere per il disarmo, per vivere in pace, per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro, per i diritti e per la democrazia.

Dobbiamo adoperarci, insieme, per buttare fuori dalla storia ogni guerra, invasione, occupazione, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, genocidio e terrorismo" hanno affermato i promotori della manifestazione.



