Arriva a Chieti il 'Movimento Pettinari per l'Abruzzo'

Il movimento politico "Pettinari per l'Abruzzo", nato intorno all'ex consigliere regionale Domenico Pettinari che alle ultime comunali di Pescara con la formazione civica "Pettinari Sindaco" ha superato il 13% dei consensi, arriva in provincia di Chieti e questa mattina, durante una conferenza stampa tenuta nel capoluogo, ha presentato i nuovi ingressi: Alex Orlandi è il coordinatore provinciale, poi ci sono il consigliere comunale di Roio del Sangro Alessandro Cavorso, Isidoro Malandra, Giancarlo Cascini, ex assessore comunale a Chieti. All'incontro con la stampa presenti diversi esponenti del movimento tra i quali Tiziano Massimi, Ivo Marrone, Donato Spagnoli e Michele Cavaliere rispettivamente coordinatore delle aree interne, coordinatore di Spoltore e coordinatori di Montesilvano; il consigliere comunale di Pescara Massimiliano Di Pillo e Giovanni D'Andrea, uno dei fondatori insieme a Giovanna Brancato.

"Vogliamo creare una struttura aperta ad ogni tipo di apporto - ha detto Pettinari - siano associazioni civiche, gruppi civici, liste civiche, associazioni. Stiamo ricevendo tantissime adesioni anche nel teramano e nell'aquilano, la nostra organizzazione si ispira ai principi istituzionali: la tutela degli ultimi, degli indifesi, ci occuperemo delle tematiche ambientali, della tutela del diritto alla salute, della sicurezza urbana e di tutto ciò che riguarda la tutela dei diritti del cittadino a 360 gradi. La mia storia parla di questo, chi mi conosce sa quante battaglie abbiamo fatto, continueremo a farle e con maggior forza anche nel territorio chietino". Quanto a un'eventuale discesa in campo del movimento alle future elezioni comunali di Chieti "oggi noi stiamo presentando la struttura - ha risposto Pettinari - naturalmente non ci precludiamo nulla, ma questo deve deciso e organizzato dal nucleo locale. Se il nucleo locale riterrà, noi non abbiamo nessun tipo di preclusione, ma dobbiamo parlarne. Naturalmente siamo aperti agli apporti, a condividere, a parlare, anche di questo". "Noi vogliamo riportare principalmente all'interno di una classe politica la parola dignità e coerenza, parole che troppo spesso sono sparite sia dal mondo del lavoro sia dal mondo sociale - ha detto Orlandi - ma soprattutto all'interno del mondo politico c'è bisogno di coerenza e di riportare dignità e fiducia, siamo da anni presenti sul territorio, dal piccolo comune al capoluogo di provincia, lo saremo in futuro, la nostra porta è aperta a tutti, siamo pronti a dare supporto e ascolto a tutti". Per le adesioni, il movimento ha messo a disposizione i recapiti telefonici 3408510449 - 3398601573.



