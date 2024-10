Acqua non potabile nel Pescarese, proseguono accertamenti

Le analisi effettuate dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) sui campioni prelevati dalla Asl alla sorgente del Vitello d'Oro di Farindola (Pescara) "hanno dato esito negativo", ma le analisi odierne "non forniscono informazioni complete sulla situazione igienico-sanitaria dell'acqua che arriva agli utenti". Proprio per questo, nei prossimi giorni verranno analizzati anche i campioni che la Asl di Pescara preleverà a valle della sorgente.

Lo fa sapere l'Arta in una nota. Fino a nuove disposizioni dell'azienda sanitaria, dunque, resta non potabile l'acqua in nove comuni del Pescarese.

Le località interessate, in alcuni casi per l'intero territorio, in altri solo per alcune contrade, sono Cappelle sul Tavo, Picciano, Collecorvino, Loreto Aprutino, Moscufo, Montesilvano, Penne, Pianella e Spoltore. Gli accertamenti vanno avanti ed è presumibile che solo nei primi giorni della prossima settimana potranno esserci novità. Nel frattempo la Asl ribadisce l'invito alla cittadinanza a non utilizzare l'acqua "a fini alimentari se non previa bollitura".



