Solo due recuperi alla Marelli, 'turni di notte ancora sospesi'

Solo un paio di notti recuperate, dopo lo sciopero dello scorso 18 ottobre, ma non c'è nessuna ripresa graduale del terzo turno nello stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona. A farlo sapere è Andrea Crugnale della Rsu Fiom. "Ad oggi non c'è nessuna ripresa. Quello che succederà nei prossimi giorni non possiamo saperlo perché, come ci hanno ribadito a Roma, lavoriamo in simbiosi con l'ex Sevel.

Se Atessa non riparte con il terzo turno, non ripartiamo nemmeno noi" puntualizza Crugnale dopo l'annuncio che era arrivato, la scorsa settimana, da un'altra organizzazione sindacale. I turni di notte erano stati sospesi lo scorso 26 agosto a causa dei rallentamenti produttivi dell'ex Sevel di Atessa, a cui la Marelli è legata per l'80 per cento della produzione. Una situazione, secondo i sindacati, non proprio rosea, se si tiene conto che, dallo scorso 19 agosto fino al primo agosto 2025, è stato attivato il contratto di solidarietà per i 462 dipendenti della fabbrica peligna (40 impiegati e il resto operai).

Contratto che prevede già una riduzione lavorativa del 45 per cento, fermo restando il mantenimento del bagaglio contributivo.





