Popoli Terme & Raiano, Regione presenta hub del turismo termale

Un'offerta turistica unitaria nata dal patto di collaborazione sottoscritto dai Comuni di Popoli Terme (Pescara) e Raiano (L'Aquila) con l'Agenzia per la promozione del turismo sostenibile (Apts) e che punta sul binomio 'terme e salute' a Popoli Terme e 'Spa e benessere' a Raiano. E' il progetto "Popoli Terme & Raiano", hub del turismo termale abruzzese, presentato oggi a Pescara nella sede del Consiglio regionale d'Abruzzo, dal presidente della Regione, Marco Marsilio, insieme ai due sindaci Moriondo Santoro di Popoli Terme e Marco Moca di Raiano e a Benigno D'Orazio, amministratore unico 'Terme Inn Popoli'. Le due località distano fra loro poco più di dieci chilometri, un quarto d'ora in auto; fondamentale per l'intesa è stato il ruolo delle società che gestiscono le terme nei due comuni, 'Terme Inn Popoli' e 'Marieco'. "Siamo di fronte a un fatto inedito - ha detto Marsilio - Due Comuni di due diverse province che costruiscono insieme il loro futuro integrando l'offerta turistica e termale. È la strada giusta quella di fare sinergia, crescere insieme e mettere a regime tutte le potenzialità del nostro territorio. La Regione Abruzzo, attraverso la sua azienda di trasporto pubblico e la divisione ferroviaria, mette a disposizione i collegamenti e i treni per incentivare il turismo termale da Pescara e da Roma.

La mole importante di investimenti pubblici che, attraverso il Piano complementare del Pnrr, abbiamo messo a disposizione, comincia a prendere corpo e spero che nel prossimo futuro possiamo inaugurare altri momenti di crescita rispetto a un progetto molto ambizioso che fa del termalismo il punto centrale del rilancio della zona interna dell'Abruzzo".

"Lo sostengo da sempre - ha dichiarato il sindaco di Popoli Santoro - Unire le peculiarità dei nostri territori è l'unico sistema per dare futuro e sviluppo alle numerose realtà interne.

Abbiamo tutti i protagonisti che lavorano in tal senso: il privato che crede nel progetto e investe, le amministrazioni che collaborano nell'attuazione e la Regione che dà un supporto fondamentale. Sul progetto termale e sul lavoro dell'Apts ho creduto fortemente, guardandolo sempre come un'opportunità anche per l'alta Val Pescara e per la Vallata Peligna".

"Si porterà avanti un progetto importante non solo per il nostro territorio, ma fondamentale per l'intera regione inerente il turismo termale - ha dichiarato il sindaco di Raiano Moca - Un progetto di valorizzazione delle due realtà. Siamo contenti di aver superato gli steccati del 'campanile' che, spesso, hanno fatto del male ai nostri Comuni, soprattutto quelli piccoli delle aree interne".

Previste l'inaugurazione delle Terme di Raiano il 30 novembre, il "compleanno" di Popoli Terme l'1 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA