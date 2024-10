Frosinone in ritiro a Castel di Sangro, via agli allenamenti

Si stanno allenando nello stadio Patini di Castel di Sangro i 25 convocati dal Frosinone per il ritiro della squadra in terra abruzzese. La compagine aveva esonerato nei giorni scorsi l'allenatore Vincenzo Vivarini e il timone è passato a Leandro Greco che sta dirigendo le sedute di allenamento.

La squadra è arrivata nel capoluogo sangrino lo scorso 21 ottobre e resterà fino a sabato. Dopo i primi allenamenti sul campo del "Patini", oggi è stata la volta delle esercitazioni tecniche e tattiche, supervisionate dal direttore dell'area tecnica, Guido Angelotti. "Un'accoglienza top sia qui allo stadio che nella struttura dove alloggiamo. Ricorderemo l'Abruzzo come esempio di ospitalità"- commentano dalla squadra.

"Quando ci hanno chiesto la disponibilità per usare il nostro stadio non ho esitato a dire di sì"- aggiunge il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. La cittadina abruzzese ha avuto i riflettori puntati, negli ultimi anni, per il ritiro estivo del Napoli.



