Tajani a Pescara, visita fuori programma al Liceo Marconi

Visita fuori programma del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, questa mattina al Liceo Statale "G. Marconi" di Pescara, prima dell'inizio dei lavori per la seconda giornata del G7 Sviluppo in corso nel capoluogo adriatico fino a domani.

Un'iniziativa proposta da uno studente alla dirigente scolastica Giovanna Ferrante la quale ha ricevuto l'assenso di Tajani.

Accolto alle 9 da varie autorità, dal corpo docente e da tutti gli studenti, Tajani si è intrattenuto con i ragazzi per spiegare cos'è il G7 e quali sono gli obiettivi che si cercherà di raggiungere in questi giorni. "E' giusto che i ragazzi sappiano cosa stiamo facendo nella loro città. Spesso diamo poca importanza alla loro fame di conoscenza riguardo a ciò che accade nel mondo ed è giusto che conoscano i temi principali di questo G7, la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari che abbiamo messo in campo, portando qui a Pescara le delegazioni di Libano, Palestina e Israele, per le popolazioni civili del Medioriente e le strategie di sviluppo condiviso con i Paesi Africani".

Particolarmente grata della visita la dirigente scolastica Ferrante: "Temi come la pace e gli aiuti ai popoli più bisognosi sono particolarmente sentiti dai nostri ragazzi e per questo siamo ancora più onorati di questa visita, segno della grande sensibilità del ministro." "Una visita simbolica per tutta la rete scolastica di Pescara - ha aggiunto l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Valeria Toppetti - Un riconoscimento estremamente significativo, tra l'altro in un istituto che fa dell'internazionalizzazione il suo tratto distintivo".



