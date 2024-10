Santo Stefano di Sessanio, torna il premio "Hombres"

Si terrà sabato 26 ottobre dalle 16.30, al Comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), la cerimonia della 19/a edizione del Premio letterario nazionale "Hombres", organizzato dall'Associazione Hombres con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Santo Stefano di Sessanio.

Negli anni ha acquistato un'importanza nazionale con la partecipazione di illustri giurati come il regista Ferzan Ozpetek, l'attore Sergio Castellitto, l'ex direttore del tg2 Marco Masi e il direttore di "Guide" di Repubblica Giuseppe Cerasa.

Questi i vincitori. Sezione poesia. Prima classificata "Clochard" di Osvaldo Crotti; seconda classificata "Tu bruci e io mi ritrovo" di Maria Tenace; terza classificata: "Blanca" Floredana De Felicibus. Menzoni speciali: "I poeti non sono vegani" di Manuela Di Dalmazi, "Così sia" di Paolo Pagnotta; "Accartocciata" di Maura Ustillani.

Sezione racconti. Opera prima classificata "Davanti al muro" di Francesca Brancaccio; seconda "La cartolina" di Elisa Marchinetti; terza classificata "La candida poesia" di Pierpaolo Fiore. Menzioni speciali: "Vittoriano" di Vito Nicassio, "Un pazzo per amico" di Giovanni Pulci, "La sedia dell'angelo" di Rita Muscardin.

Sezione silloge di poesie. Opera prima classificata "Parole di poesia" di Elli Rita Signani; seconda classificata "Tra le pieghe dell'anima" di Antonella Chiego; terza classificata "Effimere effigi" di Paola Pedrelli. Menzonio speciali: "Cortometraggi" Alessandra Nepa; "Io vivo qui" di Marta Vaccari; "Del cielo il colore" di Ernesto De Feo; "La densità del vuoto" di Assunta Spedicato. Sezione giornalismo. Opera prima classificata "Al mio paesello acquisito" di Fiorella Gimigliano; seconda classificata "Diamanti a Bordighera" di Carolina Manfredini; terza classificata "Idillio. Parte seconda" di Aldo Giordanino. Sezione fotografia. Opera prima classificata "Micromondi" di Emma Graziani; seconda classificata "Viaggia" di Emma Graziani; "Splash" di Pietro Bugli. Menzione speciale: "Parco delle Energie" di Matteo Capone. Il vincitore della sezione video-poesia, verrà dichiarato durante la premiazione.





