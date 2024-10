Ruba un furgone, arrestato dopo inseguimento per 43 km

Ruba un furgone a Pratola Peligna (L'Aquila) e viene fermato in Alto Sangro dopo un inseguimento, conclusosi in nottata, per 43 km. Protagonista dell'episodio un 25enne, arrestato poi a Pescasseroli dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro e trasferito nel carcere di Sulmona.

Stando alla ricostruzione dei militari, coordinati dal capitano Giuseppe Testa, il 25enne era riuscito a rubare il furgone mentre un operaio della ditta proprietaria era impegnato a scaricare materiale. Il giovane, intercettato sulla statale 17 nei pressi dello stadio di Castel di Sangro, non si è fermato all'alt dei carabinieri e a quel punto è iniziato l'inseguimento. Raggiunta Alfedena, il fuggiasco ha abbandonato il veicolo dirigendosi sui monti. È arrivato quindi al valico di Barrea dove ha rubato una Fiat Punto, trovata con le chiavi inserite, e si è spostato a Pescasseroli dove ha tentato la fuga a piedi per raggiungere la sua abitazione dove però è stato bloccato dai militari che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Su disposizione del sostituto procuratore della repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, il 25enne è stato rinchiuso in carcere dove attenderà l'udienza di convalida. Deve rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato dalla destrezza.



