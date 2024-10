Marsilio, correggere imposizioni sulla transizione ecologica

"Sono in stretto contatto con il ministro Urso, che sulla questione dell'automotive fin dall'inizio ha adottato un approccio pragmatico e attento. Con il Governo stiamo lavorando per correggere un percorso che, come tutti possono vedere, sta provocando una crisi significativa nel settore metalmeccanico. L'imposizione di un percorso uniforme a tutte le industrie automobilistiche europee, con tempi e obiettivi uguali per tutti, ha creato svantaggi competitivi tra territori diversi. Mentre alcuni possono avanzare rapidamente, altri rischiano di restare indietro, perdendo posti di lavoro e vedendo desertificate intere zone industriali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo oggi a Bari all'ultima giornata del III Festival delle Regioni.

Marsilio ha partecipato al dibattito "Azzeriamo le distanze: Le nuove competenze per la Regione del futuro" a cui sono intervenuti, tra gli altri, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e la presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), Paola Severino.

"Nell'ambito del dibattito odierno - ha proseguito Marsilio - ho portato l'esperienza di quanto realizzato a Bruxelles nel Comitato delle Regioni, dove, con un parere a mia firma, abbiamo sollecitato l'Unione Europea a una maggiore attenzione verso i territori. È cruciale, soprattutto nell'elaborare piani ambiziosi come quello della transizione ecologica ed energetica, tenere conto delle peculiarità economiche e sociali di ogni area".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA