Gratis a teatro, bus da 6 paesi a Sulmona per stagione di prosa

Si chiama "Prossima fermata Teatro" ed è un servizio navetta gratuito pensato per poter raggiungere il Teatro Maria Caniglia a Sulmona e assistere agli spettacoli della stagione di prosa. Grazie alla collaborazione tra Meta Aps e i Comuni di Gagliano Aterno, Villalago, Scanno, Anversa degli Abruzzi, Bugnara e Pacentro, i cittadini di questi centri potranno usufruire del trasporto gratuito per le giornate degli spettacoli in cartellone, ai quali potranno accedere, aderendo a questa iniziativa, a un prezzo ridotto. Tutto parte dal progetto "Gagliano welFARE - Accesso alla cultura", promosso dal sindaco, Luca Santilli, che durante la stagione di prosa 2023/2024 ha permesso a numerosi cittadini di raggiungere Sulmona per assistere a due spettacoli. L'obiettivo condiviso è "rendere più agevole, per i residenti delle piccole comunità della provincia, il viaggio per raggiungere Sulmona in occasione degli spettacoli della Stagione di Prosa, così da consentire loro di partecipare a esperienze culturali di grande rilievo viaggiando gratuitamente e in modo sostenibile".

"Attraverso questa comunione d'intenti il nostro obiettivo è promuovere processi virtuosi in grado di avvicinare le persone attraverso la Cultura, superando anche i confini geografici, con il Teatro come suo simbolo; sono lieto della risposta entusiastica e partecipata che gli Amministratori dei Comuni di Gagliano Aterno, Villalago, Scanno, Anversa degli Abruzzi, Bugnara e Pacentro hanno riservato a questa importante iniziativa, e sono certo che questa preziosa collaborazione sia destinata a crescere nel tempo e a coinvolgere sempre più realtà cittadine al fine di portare indubbi benefici al territorio tutto" dichiara il direttore artistico della stagione di prosa, Patrizio Maria D'Artista.



