Autismo, restano operativi i 2 centri diurni nel Teramano

I centri diurni per l'autismo di Teramo Sant'Atto e Montorio, affidati alla gestione del Centro Wellness Srl, potranno proseguire le attività di cura e riabilitazione per gli utenti in carico, nel rispetto delle indicazioni provenienti dai Distretti.

"Siamo particolarmente lieti - si legge in una nota di Autismo Abruzzo - per questa notizia, soprattutto per il sollievo che possono ora provare le famiglie di Sant'Atto e Montorio, che tirano il fiato almeno per qualche tempo. Siamo solo a ottobre, ma gli stanziamenti per le attività riabilitative per l'autismo fissati dalla Delibera di Giunta regionale n. 807/2022 per il triennio 2022-2024 hanno iniziato a segnare il passo. Alcune strutture hanno rappresentato alle famiglie le difficoltà di rispettare le previsioni di spesa e, come nel caso delle due strutture di Sant'Atto e di Montorio nel teramano della Welness Srl, avevamo raccolto delle criticità, che rischiavano di sfociare in chiusure preventive fino alla fine dell'anno".

"Alle prime segnalazioni ci siamo attivati - prosegue la nota - per comprendere le cause ma anche per individuare soluzioni.

La piena disponibilità della Asl Teramo e della dottoressa Scolastica Bonaduce ha prodotto una soluzione amministrativa che mette in sicurezza le attività dei due centri per i mesi di ottobre e novembre". Per dicembre, al netto delle chiusure convenzionali per le festività, vi saranno valutazioni in itinere alle quali naturalmente rivolgeremo tutta la nostra attenzione. "Riteniamo necessaria - scrive tuttavia l'associazione - la continuità degli interventi e quindi una programmazione più puntuale per le 4 province. La ripartizione delle risorse, fissata dalla Dgr 807/2022, ha di fatto messo in evidenza una sperequazione delle risorse medesime e dei servizi tra le province, ma anche iniziative a conduzione pubblica di grande interesse che andrebbero valorizzate e magari replicate".

Di qui il ringraziamento Maurizio Di Giosia, Direttore generale della Asl Teramo, che" senza indugiare ha ascoltato il grido di dolore delle famiglie e ha messo in atto ogni misura tecnico-amministrative atta a scongiurare la sospensione del servizio e il venir meno di un diritto per i nostri associati".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA