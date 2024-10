Al via Active Abruzzo 2024, tra natura, borghi, enogastronomia

Quattro weekend tra fine ottobre e metà dicembre, una formula rinnovata, ma la stessa missione di sempre: valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale. Prende il via il 26 ottobre prossimo, dall'Aquila, indicata nel 2026 come Capitale italiana della Cultura, l'edizione 2024 di "Active Abruzzo", evento voluto da CNA Turismo per sostenere il mercato turistico. Otto appuntamenti gratuiti in altrettante località, con momenti formativi ed esperienze sul campo. Il tutto con il contributo di testimonial quali imprenditori del settore, chef stellati, maestri artigiani e il presentatore tv Patrizio Roversi tra gli ospiti.

Il programma ruota attorno al valore della diversità dei territori, delle bellezze naturali, dell'offerta culturale, dell'artigianato artistico, dell'enogastronomia di qualità tra L'Aquila, Tagliacozzo, Roseto degli Abruzzi, Castelli, Vasto, il comprensorio Sangro-Ortonese, Pescara e la Maielletta.

Questo il calendario: 26 ottobre, L'Aquila (sala convegni San Basilio ore 9:30), convegno "L'Aquila capitale della cultura italiana 2026: l'offerta alberghiera protagonista"; 27 ottobre, Tagliacozzo (Teatro Telio, ore 9:30) attività "Esperienze di turismo accessibile e inclusivo"; 8 novembre, Roseto degli Abruzzi (Palazzo del Mare, ore 16:30), convegno "Il ruolo dell'accoglienza extralberghiera e il Property Management"; 9 novembre, Castelli, attività di "visite guidate nei laboratori della ceramica"; 22 novembre, Vasto (Palazzo D'Avalos, ore 16:30), convegno "Identità: il territorio si racconta. Viaggio nei cambiamenti dell'offerta di turismo esperienziale" con Patrizio Roversi"; 23 novembre, area Sangro-Ortonese, attività "Tour cicloturistico con degustazione nelle cantine, nei frantoi e nei laboratori di prodotti tipici con Patrizio Roversi"; 13 dicembre, Pescara (sala Camplone della Camera di Commercio, ore 16:30) convegno "Le infrastrutture strategiche per lo sviluppo del turismo"; 14 dicembre, località Majelletta (hotel Mammarosa, ore 10), attività "Madre Majella: la montagna di pastori e briganti".



