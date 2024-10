Traforo Gran Sasso, Caputi "riapertura entro uno o due giorni"

Il traforo del Gran Sasso sull'A24 "riapre entro uno o due giorni" alla normale circolazione dei veicoli. Lo ha detto Pierluigi Caputi, commissario straordinario nominato dal Governo per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, all'inizio della conferenza stampa in corso all'Aquila per fare il punto sull'emergenza scattata dopo la comunicazione della possibile rottura di una 'canala' del collettore idrico, scoperta prima dell'inizio dei lavori di carotaggio ad opera della società Italfer del gruppo Rfi. Secondo Caputi, quindi, ci sarà lo stop alla circolazione a senso unico, normata da semafori, iniziata il 14 ottobre, che tanti disagi ha provocato agli automobilisti.





