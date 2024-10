Mancano Pediatri e Neonatologi, Asrem ne cerca quattro

Il Piano triennale 2022-2024 del fabbisogno di personale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) prevede il reclutamento di 20 medici nella disciplina di Pediatria-Neonatologia. Nonostante i concorsi banditi, però, non è stato possibile ricoprire integralmente il numero programmato. E ora l'Asrem prova di nuovo a colmare la carenza. Con delibera del 19 ottobre scorso a firma del direttore generale, Giovanni Di Santo, è stato pubblicato un avviso, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di quattro medici. Contestualmente l'Asrem ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato delle quattro figure professionali richieste.



