Bretella Pescara-L'Aquila in funzione da metà dicembre

"Prevediamo di attivare l'esercizio ferroviario a metà dicembre 2024 e completare i lavori per la viabilità, con il sottopasso, per i primi mesi del 2025". Lo annuncia Andrea Borgia, della direzione investimenti di Rete Ferroviaria Italiana che sta portando a termine la realizzazione della bretella ferrovaria sulla linea Pescara-L'Aquila. L'opera, che ha un costo di 12 milioni di euro, prevede la realizzazione di una fermata in località Santa Rufina, distante circa tre chilometri dalla stazione centrale di Sulmona, e di un tratto di ferrovia di circa 700 metri che unisce la linea Pescara-Roma alla Sulmona-L'Aquila. Inoltre, la piccola stazione sarà dotata di un marciapiede di 250 metri, di due pensiline, di monitor e segnaletica acustica per le informazioni al pubblico, nonché di un parcheggio di circa 2.700 metri quadrati. I lavori erano stati inaugurati a novembre 2022.

"C'è anche un parcheggio di circa 40 posti auto e una viabilità che collega direttamente la strada provinciale 51 che, dalla nuova stazione di Santa Rufina porta verso Sulmona" aggiunge Borgia. L'opera - interamente ricostruita su un vecchio tracciato dell'Ottocento - permetterà di raggiungere L'Aquila senza passare per la stazione centrale, per velocizzare i collegamenti.



