A Roccaraso apre il cantiere sulla strada per l'Aremogna

Prendono il via a Roccarasso, sulla strada regionale 437 "dell'Aremogna", i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale dissestato.Gli interventi, per un importo complessivo di 300mila euro, saranno eseguiti dalla ditta Pistilli Costruzioni di Pistilli Berardino Srl, con sede a San Paolo Matese (Campobasso). "Oggi prende il via un intervento necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'utenza stradale, attraverso il rifacimento in tratte alterne dei piani viabili ammalorati - sottolinea il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso - Con questi lavori la Provincia vuole dare una risposta concreta alle richieste e alle esigenze della comunità, per migliorare il transito e la sicurezza di una strada che rappresenta un collegamento fondamentale per il nostro territorio".



