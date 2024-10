Marelli Sulmona, sindacati, turni di notte verso ripresa

Riprenderanno gradualmente i turni di notte nello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. Lo ha fatto sapere l'azienda alle organizzazioni sindacali. Da lunedì 21 ottobre ci saranno più operai dietro le macchine della fabbrica peligna durante il terzo turno lavorativo. "Al momento non si tratta di una ripresa definitiva, ma l'azienda ci ha comunicato una riavvio graduale"- annuncia la Uilm. I turni di notte erano stati sospesi lo scorso 26 agosto a causa dei rallentamenti produttivi dell'ex Sevel di Atessa, a cui la Marelli è legata per l'80 per cento della produzione. Una situazione, secondo i sindacati, non proprio rosea, se si tiene conto che dallo scorso 19 agosto fino al primo agosto 2025, è stato attivato il contratto di solidarietà per i 462 dipendenti della fabbrica peligna ( 40 impiegati e il resto operai).

Contratto che prevede già una riduzione lavorativa del 45 per cento, fermo restando il mantenimento del bagaglio contributivo.





