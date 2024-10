Travolta da una saldatrice mentre sposta attrezzi, muore 74enne

Incidente domestico fatale per una donna di 74 anni residente a Castel di Sangro (L'Aquila). Secondo quanto ricostruito, mentre, insieme al marito, stava spostando attrezzi in una falegnameria dismessa di loro proprietà, sarebbe stata travolta da una vecchia saldatrice. Soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, la 74enne è stata trasportata in ambulanza nel locale ospedale, ma quando le sue condizioni si sono aggravate è stata trasferita a Sulmona (L'Aquila) dove è morta nella notte, a causa dei gravi traumi alle costole e in altre parti del corpo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro. La Procura della repubblica di Sulmona ha aperto un'inchiesta e deciderà nelle prossime ore se eseguire o meno l'autopsia.



