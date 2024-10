Marelli Sulmona, adesione allo sciopero al 60 per cento

Si attesta intorno al 60 per cento la percentuale di adesione allo sciopero, nello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, chiamato a fare i conti con la crisi del settore automotive, per il suo legame con l'ex Sevel di Atessa. Questa mattina sono partiti due bus per la manifestazione che si è tenuta a Roma. Una delegazione di 80 operai, muniti di cartelli e striscioni, si è unita al corteo capitolino, per far sentire la voce dell'intero comparto messo a dura prova dalla crisi. "Complessivamente, se consideriamo anche il numero degli operai che hanno incrociato le braccia, l'adesione raggiunge la soglia del 60 per cento" spiega Elvira De Sanctis della Cgil.

Nell'arco di un anno la produzione è calata del 50 per cento e i 462 dipendenti - 40 impiegati e il resto operai - stanno lavorando con il contratto di solidarietà, che resterà attivo fino all'1 agosto 2025 e prevede riduzione lavorativa del 45 per cento e mantenimento del bagaglio contributivo. Lo scorso 26 agosto sono stati sospesi i turni di notte.





